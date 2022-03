Olieprijzen stijgen flink door vanwege sancties tegen Rusland

De olieprijzen zijn dinsdag hard doorgestegen vanwege onzekerheden over de toevoer van de brandstof nu Rusland hard getroffen wordt door westerse sancties. Een vat Amerikaanse olie steeg even voor 18.00 uur Nederlandse tijd met meer dan 10 procent in waarde en kwam uit op de hoogste stand sinds juni 2014. Later zakte de prijs weer iets terug.

Een vat van 159 liter Amerikaanse WTI-olie kost nu bijna 105 dollar. De prijs van Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, ligt op ongeveer 106 dollar per vat, een stijging van 8 procent.

Vanwege de harde westerse sancties tegen Moskou is er vrees op de oliemarkt dat de Russische olieleveringen verstoord kunnen raken. Zo zijn bepaalde Russische banken uitgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT, waardoor het veel moeilijker wordt om betalingen voor Russische olie af te handelen. Maar ook andere verstoringen in de logistieke ketens kunnen de olieleveringen van Rusland raken. Zo zou de Europese Unie overwegen om Europese havens af te sluiten voor Russische schepen. Britse havens zijn al dicht voor Russische schepen.

Om de hoge olieprijzen tegen te gaan besloten de lidstaten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) eerder op de dag om 60 miljoen vaten uit de strategische reserves vrij te geven, waarvan de helft voor rekening komt van de Verenigde Staten. Mogelijk kunnen de IEA-landen nog meer olie uit de strategische voorraden op de markt gaan brengen.

Oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland vergaderen woensdag over de productie, die momenteel elke maand geleidelijk wordt verhoogd. Er wordt niet verwacht dat de OPEC+ de oliekraan nog verder gaat opendraaien om zo de prijzen te drukken.