Recordoogst Australië helpt bij graantekort door oorlog Oekraïne

De Australische recordoogst van tarwe valt dit jaar naar verwachting nog groter uit dan gehoopt dankzij gunstige weersomstandigheden. De zorgen over wereldwijde graantekorten door droogte elders in de wereld en de oorlog in Oekraïne, de grote graanschuur van Europa, nemen daardoor wat af.

De oogst in Australië, een van ’s werelds grootste exporteurs van graan, wordt geschat op 36,3 miljoen ton, blijkt uit een rapport van overheidsorganisatie Abares. Dat is ongeveer 5,5 procent meer dan eind november werd voorspeld. Sommige particuliere voorspellers gaan zelfs nog verder, waarbij IKON Commodities de oogst op 39 miljoen ton schat.

De wereldwijde graanmarkt is in grote beroering gebracht door de Russische invasie van Oekraïne. Handelaren zijn terughoudend om nieuwe deals met de twee landen aan te gaan na de zware sancties van het Westen tegen Rusland. Rusland en Oekraïne vertegenwoordigen meer dan 25 procent van de wereldwijde export van tarwe en ongeveer een vijfde van de maïsverkoop en een vergelijkbaar aandeel voor gerst. De prijzen van tarwe en maïs gingen maandag stevig omhoog op de beurs in Chicago in een reactie op de nieuwe sancties.