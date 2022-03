Retailers Target en Kohl’s stijgen op voorzichtig Wall Street

Target en Kohl’s behoorden dinsdag tot de stijgers op de beurzen in New York. De twee grote winkelbedrijven kwamen met beter dan verwachte kwartaalcijfers naar buiten. De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend door de oorlog in Oekraïne. Daarnaast vrezen beleggers dat de zware sancties van het Westen tegen Rusland ook een grote impact zullen hebben op de wereldeconomie. De olieprijzen gingen sterk omhoog.

Target dikte ruim 12 procent aan. De op een na grootste winkelketen van de Verenigde Staten boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en kijkt positief vooruit. Warenhuisketen Kohl’s kende een sterk vierde kwartaal en gaf een optimistische verwachting af voor het nieuwe jaar. Het aandeel werd 4,7 procent hoger gezet.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,5 procent lager op 33.727 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 4361 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,4 procent tot 13.696 punten.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 5,7 procent tot 101,16 dollar en Brent werd 6 procent duurder op 103,81 dollar per vat. De oliemaatschappijen ExxonMobil en Chevron klommen tot 2,9 procent.

Zoom Video Communications verloor 1 procent. De videochatdienst denkt minder hard te groeien nu thuiswerken minder noodzakelijk wordt. Het bedrijf kende met name in 2020 een stormachtige groei toen bedrijven, maar ook scholen plotseling een manier zochten om op afstand contact te houden.

Visa en Mastercard gingen tot 1 procent omlaag. De creditcardmaatschappijen hebben meerdere Russische financiële instellingen van hun netwerk geblokkeerd. Daarmee voldoen de bedrijven aan de sancties die zijn opgelegd tegen Rusland.

Foot Locker zakte 3,3 procent. Goldman Sachs en Barclays verlaagden het advies voor de verkoper van sportschoenen na het tegenvallende handelsbericht afgelopen vrijdag. Domino’s Pizza werd 8 procent lager gezet. De pizzaketen boekte afgelopen kwartaal minder omzet en winst dan verwacht. Ook kondigde topman Ritch Allison aan met pensioen te gaan.

Grote Amerikaanse banken als Citigroup en Bank of America bleven onder druk staan en daalden bijna 2 procent, na de zware sancties van het Westen tegen de Russische bankensector. Defensiebedrijven als Northrop Grumman (plus 1,5 procent) en Lockheed Martin (plus 1,7 procent) bleven juist profiteren van de verhoogde uitgaven aan wapentuig door landen.