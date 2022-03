TotalEnergies investeert niet meer in nieuwe projecten Rusland

TotalEnergies zal niet langer geld steken in nieuwe energieprojecten in Rusland. De Franse onderneming doet daarmee een bescheiden concessie aan de toenemende politieke druk om Rusland economisch te isoleren vanwege de inval in Oekraïne. TotalEnergies gaat namelijk niet zo ver als branchegenoten BP, Equinor en Shell, die hun handen aftrekken van Rusland.

TotalEnergies is betrokken bij grote projecten voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Rusland. De Russische activiteiten van het Franse concern zijn goed voor circa 1,5 miljard dollar van zijn totale kasstroom, wat neerkomt op 5 procent van het totaal. TotalEnergies bezit ongeveer een vijfde van de gasproducent Novatek. Ook hebben de Fransen een groot belang in het Yamal lng-project, Ruslands grootste producent van vloeibaar gemaakt aardgas. Ook heeft TotalEnergies een aandeel van 10 procent in de toekomstige ontwikkeling van Arctic LNG 2.

In slechts twee dagen tijd hebben enkele van de grootste energiebedrijven van Europa tientallen miljarden dollars aan Russische investeringen gedumpt. Dat zijn bezittingen die decennialang werden gekoesterd. Daarbij zijn de bedrijven naar verwachting langdurig buitengesloten van ’s werelds grootste energie-exporteur.

De stap van Shell om zich terug te trekken uit het Sakhalin-2 lng-project, een investering die dateert uit het Jeltsin-tijdperk, volgt op de aankondiging van BP van zondag om zijn belang in de Russische staatsolieproducent Rosneft te verkopen. De stappen van de Britse bedrijven en van het Noorse Equinor tonen aan dat westerse mogendheden bereid zijn om ver te gaan om de Russische president Vladimir Poetin te straffen voor de invasie in Oekraïne.