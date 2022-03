Viaplay wil naast series ook Nederlandse films maken

De nieuwe streamingdienst Viaplay maakte al bekend twee Nederlandse series te gaan maken, maar als het aan het Zweedse bedrijf ligt blijft het daar niet bij. Zo wil het bedrijf hier ook films gaan produceren. “We hebben alleen de perfecte film nog niet gevonden”, vertelt Kennard Bos die in Nederland over zogeheten ‘scripted content’ gaat voor Viaplay.

Contentdirecteur Filippa Wallestam noemt de originele series en films van Viaplay zeer belangrijk voor het succes van de streamingdienst. “We hebben al 150 Viaplay Originals, voornamelijk uit Scandinavië, waarmee we kijkers iets bieden wat ze nergens anders kunnen zien.” Ook Nederlandse producties van Viaplay zullen in de andere landen waar de dienst actief is te zien zijn.

“Voor makers is het heel spannend dat ze voor een internationaal platform kunnen werken”, zegt Bos. “Het dwingt ons om hard ons best te doen, als je wilt dat je series opvallen.” Nederlandse series en films worden evenwel gemaakt voor een Nederlands publiek. “Dat is ook nodig om het internationaal goed te doen. De buitenlandse series die het hier goed doen, houden zich daar ook aan. Dat maakt ze authentiek.”

Wallestam denkt niet dat door de concurrentie van diensten als Videoland en Netflix en de Nederlandse omroepen er nu te veel series gemaakt worden. “We hebben in Scandinavië gezien dat de kwantiteit, maar ook de kwaliteit omhoog ging. De sector heeft ook veel meer ervaring gekregen en is professioneler geworden.”

Daarnaast bieden de concurrerende diensten ook kansen voor relatief onbekende regisseurs en acteurs om hun ideeën te verwezenlijken. “We werken graag met gevestigde namen, maar ook met nieuw talent. Sommige van onze best bekeken series, zijn juist gemaakt door nieuwe namen.”