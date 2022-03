Weer klap voor ING op beurs vanwege sancties tegen Rusland

ING kreeg dinsdag opnieuw een stevige klap op de Amsterdamse beurs. Net als een dag eerder werden banken en verzekeraars geraakt door de zware sancties die het Westen aan Rusland heeft opgelegd vanwege de inval in Oekraïne. Ook hield de vrees voor de gevolgen van de oorlog voor de wereldeconomie de Europese beurzen in zijn greep.

ING daalde 10,7 procent. Maandag ging de bank, die van de Nederlandse banken de grootste blootstelling aan Rusland heeft, al 7,9 procent omlaag. De Oostenrijkse Raiffeisen Bank, die een winstgevende Russische tak bezit maar zou nadenken over het afstoten daarvan, verloor in Wenen 8,6 procent.

Ook de oliesector stond in de belangstelling. Olie- en gasconcern Shell maakte bekend zijn bezittingen in olie- en gaswinningsprojecten in Rusland van de hand te doen, nadat BP en Equinor dat eerder ook al hadden gedaan. Het aandeel Shell leverde in Amsterdam 0,7 procent in.

Daarbij spelen de sterk gestegen olieprijzen ook een rol. Die zorgen voor hogere winsten voor oliebedrijven. De vrijgave van een deel van de oliereserves door de leden van de IEA had nauwelijks effect op de olieprijs. Een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) werd 9,2 procent meer waard op 104,48 dollar. Brentolie steeg 8,4 procent in prijs tot 106,24 dollar per vat.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 2,2 procent lager op 713,46 punten. De MidKap zakte 3,4 procent tot 992,13 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 3,9 procent. Londen hield het verlies beperkt tot 1,7 procent.

In Moskou blijft de beurs de hele week dicht. Alleen de handel in vreemde valuta gaat voorlopig door. De Russische roebel steeg licht in waarde na de koersval een dag eerder die volgde op de zwaardere sancties tegen Rusland.

Staalbedrijf ArcelorMittal was de grootste stijger in de AEX met een plus van 2,4 procent. Ook informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX eindigden in het groen. De andere 22 fondsen verloren terrein.

In de MidKap sloot de Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost de rij met een verlies van 11,5 procent. Post- en pakketbezorger PostNL, die maandag met cijfers kwam, stond bij de winnaars met een plus van 1,4 procent.

Chemieconcern en farmaceut Bayer won 1,7 procent in Frankfurt na goed ontvangen jaarcijfers. De Duitse webwinkel Zalando en maaltijdboxenbedrijf HelloFresh, die ook met cijfers kwamen, zakten daarentegen 9,4 procent en 7,3 procent. Deutsche Post DHL verloor 3,5 procent. De pakketvervoerder staakt het transport naar Rusland.

De euro was 1,1107 dollar waard, tegen 1,1228 dollar een dag eerder.