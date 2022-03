Bedrijven staan voor ‘grote dilemma’s’ door oorlog Oekraïne

Bedrijven met vestigingen in Rusland “worstelen” met de vraag of ze hun activiteiten die buiten de sancties vallen moeten staken of niet. “Zo eenvoudig als ‘je moet daar weg’ is het niet. Er zijn ook andere morele afwegingen te maken”, heeft voorzitter Ingrid Thijssen van ondernemersorganisatie VNO-NCW gezegd op een onlinebijeenkomst met de eigen achterban.

“Want wat doe je als daar honderden Russen werken die dan hun baan verliezen?”, vroeg ze zich bijvoorbeeld hardop af. “Of wat als jouw fabriek belangrijk is voor de voedselvoorziening of de gezondheidszorg?” Uiteindelijk is het volgens de belangrijke lobbyclub van het bedrijfsleven aan bedrijven zelf om hun afwegingen te maken in deze “grote dilemma’s”.

Tijdens de bijeenkomst van VNO-NCW en het verwante MKB-Nederland werden circa tweehonderd deelnemende branches en bedrijven bijgepraat. Het gesprek ging zowel over de sancties tegen Rusland als over andere ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne.

Ook de mogelijkheid van Russische cyberaanvallen op Nederlandse bedrijven kwam aan bod. Volgens een verklaring van de ondernemersorganisaties stelden deskundigen van de overheid en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat hier momenteel nog geen concrete aanwijzingen voor zijn. Wel adviseerden ze bedrijven extra waakzaam te zijn en beveiligingssystemen goed op orde te hebben.