Beoogde partner VDL Nedcar Rivian verhoogt prijzen van auto’s

Producent van elektrische auto’s Rivian verhoogt de prijzen voor zijn voertuigen. Het Amerikaanse bedrijf, dat mogelijk ook auto’s bij VDL Nedcar in het Limburgse Born gaat produceren, ziet zich daartoe genoodzaakt door de tekorten aan halfgeleiders en hogere prijzen voor onderdelen.

De pick-uptruck R1T zal naar verwachting zo’n 17 procent duurder worden. Nu nog hangt aan de wagen een prijskaartje van 67.500 dollar (60.800 euro). Dat wordt 79.500 dollar. Voor de sportieve terreinwagen R1S SUV zal een vijfde meer moeten worden betaald. Deze auto kan dus niet voor 70.000 dollar, maar voor 84.500 dollar worden aangeschaft. Net als de meeste fabrikanten wordt Rivian geconfronteerd met inflatiedruk, stijgende kosten van onderdelen en problemen in de leveringsketen, zei topman Jiten Behl in een verklaring.

Rivian wordt gezien als een potentiƫle concurrent voor marktleider Tesla. Hoewel het bedrijf relatief weinig voertuigen heeft afgeleverd, 920 per 31 december, was zijn beursgang in november de op vijf na grootste in de Amerikaanse geschiedenis. Rivian wordt gesteund door grote investeerders als Amazon en T. Rowe Price.

Rivian is pas in september begonnen met de productie en leveringen van de pick-up, nadat de lancering diverse malen was uitgesteld vanwege problemen in de toeleveringsketen. De SUV ging in december in productie.