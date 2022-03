Biden belooft 30 miljoen vaten olie om oliemarkt te stabiliseren

De Verenigde Staten zullen de helft van de 60 miljoen vaten olie bijdragen die de International Energy Agency (IEA)-landen dinsdag hebben afgesproken vrij te geven, zei president Joe Biden in zijn State of the Union-toespraak. Doel van het vrijgeven van de strategische oliereserves is het stabiliseren van de mondiale energiemarkt na de Russische invasie van Oekraïne.

“Ik kan aankondigen dat de Verenigde Staten met dertig andere landen hebben samengewerkt om 60 miljoen vaten olie uit reserves over de hele wereld vrij te maken. Amerika zal die inspanning leiden en 30 miljoen vaten olie vrijgeven”, zei Biden. Hij voegde eraan toe dat Washington “bereid is om meer te doen, indien nodig”.

Wegens de oorlog in Oekraïne zijn de olieprijzen gestegen naar het hoogste niveau sinds 2014 omdat er zorgen zijn dat de Russische olieleveringen geraakt zullen worden door de harde westerse sancties tegen Rusland.

In november vorig jaar spraken de VS de strategische voorraden ook al aan aan om zo de hoge brandstofprijzen te drukken. Ook na de zware orkaan Ida vorig jaar werden voorraden vrijgegeven om brandstoftekorten te voorkomen. De strategische voorraden van de VS bedragen meer dan 600 miljoen vaten, die voor noodgevallen ondergronds zijn opgeslagen in de staten Texas en Louisiana.

Oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland vergaderen woensdag over de productie, die momenteel elke maand geleidelijk wordt verhoogd. Er wordt niet verwacht dat die zogeheten OPEC+ de oliekraan nog verder gaat opendraaien om zo de prijzen te drukken.