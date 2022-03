Bronnen: VS gaan Russische vliegtuigen verbieden

De Verenigde Staten gaan Russische vliegtuigen verbieden in het Amerikaanse luchtruim te komen vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat melden bronnen bij de Amerikaanse overheid en luchtvaartindustrie aan persbureau Reuters. Mogelijk gaat president Joe Biden dat verbod aankondigen in zijn State of the Union.

Ook zouden de VS een verbod gaan opleggen voor vluchten vanuit het Amerikaanse luchtruim naar Rusland. Eerder op de dag maakte de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines bekend niet meer naar Rusland te vliegen, waarmee het voorbeeld wordt gevolgd van andere maatschappijen als American Airlines en Delta Air Lines.

Verder zou vliegtuigbouwer Boeing plannen hebben om onderhoudsdiensten voor Russische luchtvaartmaatschappijen stil te gaan leggen.