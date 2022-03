Ford vormt aparte divisie voor productie elektrische auto’s

Ford gaat een aparte divisie vormen voor het maken van zijn elektrische auto’s. De e-divisie zal de productie van elektrische voertuigen voor de Amerikaanse autofabrikant opvoeren en de benodigde software gaan ontwikkelen. Zo wil Ford de strijd aangaan met marktleider Tesla.

Ford wil tegen 2026 meer dan 2 miljoen elektrische auto’s per jaar bouwen. Het is volgens het bedrijf de bedoeling dat de nieuwe tak onderdeel blijft van het concern. Sommige investeerders hebben er bij Ford en General Motors op aangedrongen om een elektrische divisie af te splitsen. Dan zou hun waarde beter worden benut.

Een zogeheten spin-off is mogelijk ook moeilijk te verkopen aan de Ford-familie. Die heeft via een speciale aandelenconstructie nog altijd de controle over het concern. De familie zou huiverig zijn om haar invloed op het 118-jaar oude bedrijf te verliezen.