ING verder omlaag op Damrak door sancties Russische banken

ING stond woensdag opnieuw onder druk op de Amsterdamse beurs, vanwege de zware sancties tegen de Russische banken. De grote Russische staatsbank Sberbank liet weten de Europese markt te verlaten. De Europese Centrale Bank waarschuwde al dat de in Oostenrijk gevestigde dochteronderneming Sberbank Europe dreigde om te vallen.

ING, die van de Nederlandse banken de grootste blootstelling aan Rusland heeft, zakte dik 3 procent en raakte deze week al ruim 20 procent aan beurswaarde kwijt. In Frankfurt daalde Deutsche Bank ruim 3 procent en de grote Franse bank BNP Paribas verloor 5 procent.

De beurshandel bleef in de greep van de oorlog in Oekraïne, die steeds bloediger dreigt te worden. De stijgende olieprijzen door het conflict wakkeren de vrees aan voor een verder oplopende inflatie en een negatieve impact op het economisch herstel van de coronacrisis. Aan de andere kant hopen beleggers dat de centrale banken de rentes dit jaar mogelijk minder sterk zullen verhogen vanwege de onzekerheid door de situatie.

De olieprijzen stegen hard door vanwege onzekerheden over de toevoer van de brandstof, nu Rusland hard getroffen wordt door westerse sancties. Een vat Amerikaanse olie werd 7,4 procent duurder op 111,12 dollar en staat daarmee op het hoogste niveau sinds 2013. Brentolie steeg 7 procent in prijs tot 112,35 dollar per vat en kost daarmee het meest sinds 2014.

Oliebedrijven als Shell en BP profiteerden van de duurdere olie en wonnen 2,2 procent en 1,7 procent. Oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland vergaderen later op de dag over de productie. Er wordt niet verwacht dat die zogeheten OPEC+ de oliekraan nog verder gaat opendraaien om zo de prijzen te drukken.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 715,26 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 989,92 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1,1 procent. Londen won 0,4 procent dankzij winsten bij de grondstofbedrijven.

De aandelenbeurs in Moskou blijft de hele week gesloten. De Russische centrale bank heeft buitenlandse investeerders al verboden om Russische aandelen te verkopen. Ook zijn rentebetalingen aan buitenlandse eigenaars van roebelobligaties verboden. De vrees bestaat dat buitenlandse beleggers massaal hun Russische bezittingen dumpen.

Just Eat Takeaway won 1,5 procent na definitieve cijfers. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl zag de omzet in 2021 flink stijgen, maar het verlies nam toe tot ruim 1 miljard euro. Topman Jitse Groen verklaarde wel hard op weg te zijn om winstgevend te worden.

De euro was 1,1085 dollar waard, tegen 1,1107 dollar een dag eerder.