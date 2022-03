ING wint na Oekraïne-besluit op hoger Damrak

ING is woensdag bij de sterkste stijgers in de AEX geëindigd na de bekendmaking geen nieuwe leningen meer te verstrekken aan Russische bedrijven. De bank neemt die stap uit afschuw over de Russische aanval op Oekraïne. Bestaande afspraken blijven nog wel staan. De hoofdgraadmeter van de aandelenbeurs in Amsterdam eindigde ook met een forse winst, waar ook de koersstijging van Shell sterk aan bijdroeg.

ING eindigde 4,5 procent hoger, na dagen van verliezen door zorgen over de blootstelling van zo’n 5 miljard euro aan Rusland. Vergeleken met een week geleden staat het aandeel nog altijd een vijfde lager.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 1,1 procent hoger op 721,00 punten. De MidKap klom 1 procent tot 1002,23 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,8 procent. Londen steeg 1,4 procent dankzij stevige winsten bij de grondstofbedrijven.

De Europese beurzen veerden, mede door de sterke koerswinsten van de olieproducenten en andere grondstofbedrijven, wat op. Shell won 5,1 procent en staalfabrikant ArcelorMittal steeg 3 procent. Dat laatste bedrijf heeft ook mijnbouwactiviteiten voor het delven van ijzererts.

De energieprijzen bleven hard stijgen. Een vat Brentolie, de maatstaf voor gas uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, werd 4,4 procent meer waard op 109,35 dollar. Amerikaanse olie steeg 3,3 procent in prijs tot 106,83 dollar per vat. Oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland en Kazachstan besloten zich aan de eerder afgesproken geleidelijke verhoging van de olieproductie te houden, ondanks de geëxplodeerde prijzen. Aardgas werd op de voor Europa toonaangevende Amsterdamse beurs 40 procent duurder.

Beleggers verwerkten ook berichten dat Rusland woensdagavond in Belarus verder wil praten met Oekraïne over beëindiging van het conflict. De Oekraïense onderhandelingsdelegatie is bereid om de gesprekken te hervatten, meldde een Oekraïens persbureau

Ondertussen raken Westerse sancties de Russische economie nog steeds hard. De roebel bereikte woensdag kortstondig een dieptepunt waarbij voor één Amerikaanse dollar 110 roebel moest worden neergeteld.

Er was ook aandacht voor bedrijfscijfers. Just Eat Takeaway klom 0,7 procent na definitieve cijfers. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl zag de omzet in 2021 flink stijgen, maar het verlies nam toe tot ruim 1 miljard euro. Topman Jitse Groen verklaarde wel hard op weg te zijn om winstgevend te worden.

De euro was 1,1108 dollar waard, tegenover 1,1107 dollar een dag eerder.