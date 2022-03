Netflix lijft Finse gameontwikkelaar van Stranger Things-game in

Streamingdienst Netflix neemt de Finse gameontwikkelaar Next Games over. Dat bedrijf is onder meer de ontwikkelaar van een op de hitserie Stranger Things gebaseerde game. Met de overname is een bedrag van 65 miljoen euro gemoeid, ruim twee keer zoveel als de marktwaarde van het bedrijf op de beurs in Helsinki voorafgaand aan het bod.

De overname toont volgens kenners aan dat Netflix vorderingen maakt met zijn ambitie om videogames een belangrijk onderdeel te laten zijn van het streamingbedrijf. Vorig jaar stelde Netflix Mike Verdu aan als eindverantwoordelijke bij de gamedivisie. In november werden de eerste vijf mobiele titels geïntroduceerd. Twee maanden daarvoor werd game-ontwikkelaar Night School Studio al overgenomen.

Netflix en Next Games werkten al samen aan de game Stranger Things: Puzzle Tales, een zogeheten role playing game waarbij ook raadsels moeten worden opgelost. De game is geïnspireerd op een van de best bekeken series van Netflix.