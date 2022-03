Oliebedrijven zorgen voor herstel op Wall Street

De beurzen in New York toonden woensdag wat herstel na de zware verliezen een dag eerder. De grote oliebedrijven die profiteren van de sterke opmars van de olieprijzen droegen bij aan het herstel. De beurshandel bleef in het teken staan van de oorlog in Oekraïne. Berichten dat Rusland woensdagavond in Belarus verder zou willen praten met Oekraïne over een beëindiging van de strijd zorgden voor voorzichtig optimisme.

Beleggers keken verder uit naar de verklaring die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell woensdag zal afleggen voor het Congres. Powell staat voor de lastige taak om uit te leggen dat de centrale bank meer zal doen om de hoge inflatie te beteugelen, terwijl beleggers juist hopen dat de centrale bank de rente minder sterk zal verhogen door de onzekerheid rond Oekraïne.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,6 procent hoger op 33.490 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,6 procent, tot 4330 punten, en techgraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 13.559 punten.

De olieprijzen liepen verder op door onzekerheden over de Russische toevoer. Hoewel er geen sancties zijn tegen de handel in Russische olie, lijken handelaren toch geen zaken met het land te willen doen. Een vat Amerikaanse olie werd bijna 7 procent duurder op 110,15 dollar en tikte eerder het hoogste niveau sinds april 2011 aan. Brentolie steeg ook bijna 7 procent in prijs, tot 111,88 dollar per vat, en bereikte het hoogste niveau sinds 2013.

Oliebedrijven als Chevron en ExxonMobil profiteerden van de duurdere olie en wonnen tot 2 procent. ExxonMobil liet daarnaast weten Rusland te gaan verlaten vanwege de inval in Oekraïne. Eerder kondigden grote Europese olieconcerns als BP en Shell al aan te vertrekken uit Rusland.

Ford dikte verder een kleine 5 procent aan. Het autoconcern gaat zijn activiteiten reorganiseren in twee aparte onderdelen. Zo worden de activiteiten op het gebied van elektrische voertuigen losgekoppeld van het onderdeel dat benzine- en dieselauto’s maakt.

Rivian leverde op zijn beurt meer dan 6 procent in. De fabrikant van elektrische auto’s verhoogt de prijzen voor zijn voertuigen vanwege de tekorten aan halfgeleiders en hogere prijzen voor onderdelen.

De koers van Netflix bleef min of meer vlak. De streamingdienst neemt de Finse gameontwikkelaar Next Games over. Dat bedrijf is onder meer de ontwikkelaar van een game gebaseerd op de hitserie Stranger Things van Netflix. Met de overname is een bedrag van 65 miljoen euro gemoeid.

De euro was 1,1098 dollar waard, tegen 1,1107 dollar een dag eerder.