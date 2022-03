Pensioenfondsen hebben voor miljarden aan Russische beleggingen

Nederlandse pensioenfondsen hebben in totaal voor zo’n 5 miljard euro aan Russische aandelen en obligaties in bezit. Dat lijkt veel, maar in het grote plaatje valt het financiële risico dat de fondsen lopen door de internationale sancties tegen Rusland daarmee mee, laat De Nederlandsche Bank (DNB) weten.

Volgens cijfers van de toezichthouder gaat het om ongeveer 0,3 procent van het totale pensioenvermogen. DNB noemt de zogeheten blootstelling daarom “zeer gering”.

Het merendeel, ongeveer 55 procent, betreft Russische aandelen. Verder gaat het voor 40 procent om staatsobligaties en voor 5 procent om bedrijfsobligaties.

Er is momenteel veel onzekerheid op de financiële markten. Vandaar dat er in de bestuurskamers van pensioenfondsen goed gekeken wordt naar de mogelijke gevolgen die het conflict in Oekraïne en de maatregelen tegen Rusland voor hen kunnen hebben.

BpfBOUW, het pensioenfonds voor de bouwsector en een van de grootste fondsen van Nederland, laat alvast weten te stoppen met beleggingen in Rusland. De Russische inval in Oekraïne heeft volgens een verklaring van het fonds tot een “principebesluit” geleid.

Bij bpfBOUW gaat het om ongeveer 58 miljoen euro aan beleggingen. Dat komt neer op 0,07 procent van het belegd vermogen van het fonds.

In de praktijk kan het wel nog even duren voor de stukken zijn verkocht. Dit komt doordat Rusland op de lokale beurzen geen verkooporders van buitenlandse beleggers meer accepteert, legt bpfBOUW uit. Het fonds gaat naar eigen zeggen tot verkoop over zodra dat verantwoord kan.