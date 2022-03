Rus moet het ook zonder H&M-kleren of Mercedes-Benz stellen

Meer westerse merken stoppen de verkoop aan Rusland uit woede over de aanval van dat land op Oekraïne. H&M verkoopt tijdelijk niets meer in Rusland, meldde de Zweedse kledingwinkelketen. Het wordt voor Russen ook steeds moeilijker om een auto van buitenlandse makelij te kopen.

Onder andere Mercedes-Benz, Volvo Cars, General Motors en BMW kondigden aan niet langer auto’s te exporteren naar Rusland. De Britse luxemerken Jaguar en Aston Martin deden hetzelfde. Het Franse Renault ging nog niet zo ver, maar legt volgende week wel enkele assemblagelijnen stil in Rusland.

Naast H&M kondigde modemerk Canada Goose, bekend om zijn jassen met bontkraag, ook aan voorlopig geen producten te verkopen in het land dat een oorlog in Oekraïne begon. Nike stopt voorlopig met de onlineverkoop van zijn sportkleding omdat het Amerikaanse bedrijf niet kan garanderen dat bestellingen worden afgeleverd. DHL staakt alle leveringen aan Rusland.

Eerder deze week werd al duidelijk dat Russen het zonder de nieuwste iPhones moeten stellen en andere Apple-producten. Het Amerikaanse technologieconcern wil ook betalingen via Apple Pay en andere digitale diensten in Rusland beperken.

Het bedrijfsleven in Rusland krijgt ook te maken met boycots. De ontwikkelaar van bedrijfssoftware Oracle meldde via Twitter de Oekraïners te willen steunen door alle Russische activiteiten stop te zetten. Dat kan in de cyberoorlog die ook woedt gevolgen hebben. Als software-updates uitblijven, kunnen hackers gebruik blijven maken van zwakke plekken.

In Nederland maakte ING al bekend geen nieuwe leningen meer aan Russische bedrijven te verstrekken. Maar volgens de belangrijkste vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven VNO-NCW en MKB-Nederland is de vraag of je als ondernemer weg moet uit het land niet simpel te beantwoorden. Want met een vertrek benadeel je ook veel Russische werknemers die hun baan verliezen, schetste VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen op een bijeenkomst voor ondernemers over de oorlog in Oekraïne.