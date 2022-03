Shell in kopgroep AEX na forse stijging olieprijzen door Oekraïne

Shell behoorde woensdag tot de sterkste stijgers in de Amsterdamse AEX-index. Het olie- en gasconcern profiteerde van de sterke stijging van de olieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Ook staalconcern ArcelorMittal werd flink hoger gezet door de opmars van de grondstoffenprijzen.

De Europese beurzen veerden, mede door de sterke koerswinsten van de olieproducenten en andere grondstofbedrijven, wat op. Berichten dat Rusland woensdagavond in Belarus verder wil praten met Oekraïne over beëindiging van de conflicten zorgden eveneens voor enige opluchting. De komst van de Oekraïense delegatie is echter onzeker. President Volodimir Zelenski van Oekraïne heeft geëist dat Rusland eerst stopt met bombardementen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent hoger op 719,81 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 998,05 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent. Londen steeg 0,7 procent dankzij stevige winsten bij de grondstofbedrijven. De beurs in Moskou bleef gesloten.

De olieprijzen liepen verder op door onzekerheden over de Russische toevoer. Hoewel er geen sancties zijn tegen de handel in Russische olie, lijken handelaren toch geen zaken met het land te willen doen. Een vat Amerikaanse olie werd 4,3 procent duurder op 107,78 dollar en bereikte het hoogste niveau sinds 2013. Brentolie steeg 4,4 procent in prijs tot 109,61 dollar per vat en kostte het meest sinds 2014.

Ook de Europese gasprijzen schoten fors omhoog. Mede door de hogere energiekosten liep de inflatie in de eurozone in februari verder op tot 5,8 procent.

Oliebedrijven als Shell en BP profiteerden van de duurdere olie en wonnen 4,5 procent en 3,5 procent. Oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland vergaderen later op de dag over de productie. Er wordt niet verwacht dat die zogeheten OPEC+ de oliekraan nog verder gaat opendraaien om zo de prijzen te drukken.

ArcelorMittal won 4,3 procent en Just Eat Takeaway klom 2,5 procent na definitieve cijfers. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl zag de omzet in 2021 flink stijgen, maar het verlies nam toe tot ruim 1 miljard euro. Topman Jitse Groen verklaarde wel hard op weg te zijn om winstgevend te worden.

Ook ING (plus 1,7 procent) toonde wat herstel. De bank, die van de Nederlandse banken de grootste blootstelling aan Rusland heeft, raakte in de afgelopen twee dagen zo’n 19 procent aan beurswaarde kwijt door de zware sancties tegen de Russische bankensector. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank zei tegen de Britse omroep BBC dat de sancties een verlammend effect hebben op de financiële zaken in Rusland, maar een “zeer beperkt effect” hebben op de financiële wereld buiten Rusland.

De euro was 1,1098 dollar waard, tegen 1,1107 dollar een dag eerder.