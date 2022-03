Advocatenkantoor Houthoff verbreekt alsnog banden met Rusland

Advocatenkantoor Houthoff verbreekt alsnog de banden met Rusland en aan Rusland gelieerde personen en bedrijven. Dat doet het kantoor vanwege de oorlog in Oekraïne. De aankondiging volgt een dag nadat het kantoor zei kritisch te zullen kijken naar de relatie met “bepaalde cliënten”. Vorig jaar schreef Follow The Money dat Houthoff grote Russische bedrijven als Gazprom, VEON en LetterOne als klant had, maar ook de Russische staat.

Houthoff zegt nu ook geen nieuwe zaken van Russische partijen meer aan te nemen. Houthoff stelt dat de beroepsregels voor advocaten strenge eisen stellen aan het nemen van een dergelijk besluit, ook als de omstandigheden zo ernstig zijn als nu in Oekraïne. “Houthoff zal ook bij de uitvoering van dit besluit de zorgvuldigheid in acht moeten nemen die van een advocaat wordt geëist. Aan deze zorgplicht wordt in overleg met de Amsterdamse Deken van de Orde van Advocaten invulling gegeven”, aldus het kantoor.

Houthoff zei eerder zeer geschokt te zijn door de situatie in Oekraïne, waarbij het advocatenkantoor sprak van een schending van internationaal recht en mensenrechten.