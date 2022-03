ArcelorMittal en ING aan kop in licht lagere AEX

Staalconcern ArcelorMittal en ING gingen donderdag aan kop in de Amsterdamse AEX-index, die de openingswinst niet wist vast te houden. Beleggers lijken van de ergste schrik van de Russische invasie in Oekraïne te zijn bekomen, maar blijven voorzichtig door de onzekerheid over de impact van de zware sancties tegen Rusland op de wereldhandel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent in de min op 717,46 punten. De MidKap bleef vrijwel vlak op 1002,61 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1 procent.

ArcelorMittal (plus 5 procent) zette de opmars voort dankzij de hogere metaalprijzen door de oorlog in Oekraïne. Ook ING zette het herstel voort met een plus van 1,8 procent. De bank verloor eerder fors vanwege de oorlog in Oekraïne waar het zakelijke klanten heeft. Woensdag maakte ING echter bekend geen nieuwe leningen meer te verstrekken aan Russische klanten.

Zorgtechnologiebedrijf Philips kampte met een koersdoelverlaging door JPMorgan en sloot de rij met een verlies van 3 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway volgde op de voet met een min van 2,8 procent, na een forse verlaging van het koersdoel door Barclays.

Prosus zakte 2 procent. Het Chinese techbedrijf Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft, verlaagt de provisie die het vraagt aan gebruikers van zijn WeChat-app. IMCD daalde 0,9 procent. De chemicaliëndistributeur koopt het Britse Evenlode, een distributeur van ingrediënten voor de voedsel- en drankenindustrie.

In Frankfurt zakte Lufthansa 7,5 procent. De Duitse luchtvaartmaatschappij wist het verlies in het tweede coronajaar aanzienlijk terug te dringen en verwacht voor dit jaar een verdere verbetering van het resultaat. Door de onzekerheid vanwege de oorlog in Oekraïne durft Lufthansa echter geen gedetailleerdere voorspellingen te doen. Concurrent Air France-KLM verloor 3,7 procent in Amsterdam.

In Parijs zakte het Franse autoconcern Renault 2,9 procent. Dochterbedrijf AvtoVAZ, producent van de Lada, moet de productie tijdelijk stilleggen vanwege een tekort aan elektronische componenten. Société Générale daalde 0,4 procent. De Franse bank verklaarde een blootstelling van in totaal 18 miljard euro te hebben aan Russische activiteiten.

De olieprijzen gingen verder omhoog. Een vat Amerikaanse olie werd 3 procent duurder op 113,87 dollar en bereikte eerder het hoogste niveau sinds 2008. Brentolie steeg 2,5 procent in prijs tot 115,83 dollar per vat. De euro was 1,1086 dollar waard, tegen 1,1105 dollar eerder op de dag.