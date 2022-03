ArcelorMittal legt productie in Oekraïense staalfabriek stil

Staalproducent ArcelorMittal legt zijn fabriek stil in de Oekraïense stad Kryvy Rih. De stad ligt ten westen van de rivier de Dnjepr, zo’n 250 kilometer boven de Krim en 350 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Kiev. De beslissing is genomen om de veiligheid van het personeel te waarborgen vanwege de oorlog in het land.

Volgens ArcelorMittal werkte de fabriek nog op een derde van het normale productieniveau. Dat werd het technisch verantwoord minimum genoemd. Het proces van het stilleggen van de hoogovens duurt zeven tot tien dagen. ArcelorMittal Kryvyi Rih, zoals de Oekraïense dochteronderneming voluit heet, is een van de grootste metaalbedrijven van het land. Vlak na de Russische invasie van Oekraïne sloot het bedrijf zijn ijzerertsmijnen bij de staalfabriek al.

Metaalprijzen zijn hard gestegen als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Het land is rijk aan ijzererts en andere metalen en de toevoer daarvan zal mogelijk sterk verstoord raken door de oorlogssituatie daar.