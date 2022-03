Beurs Shanghai lager ondanks geruchten over soepeler coronabeleid

Geruchten dat China af wil stappen van zijn strenge beleid om het aantal coronabesmettingen op nul te houden, zorgden op de Chinese beurzen voor stijgende aandelenkoersen. Daar stonden cijfers over afnemende groei van de Chinese dienstensector tegenover, die samen met de hoge olieprijzen het sentiment weer wat drukten.

China zou pas later dit jaar het coronabeleid willen aanpassen, maar dat mogelijk vanaf het begin van de zomer al willen gaan testen in bepaalde steden. Vooral reisaandelen als casino-uitbater Sands China (plus 2,2 procent), hotelsite Trip.com (plus 9,7 procent) en luchtvaartmaatschappij Air China (plus 4,2 procent) stegen. Ook restaurantketen Haidilao werd hoger gezet met een plus van 2,9 procent.

Desondanks daalde de beursindex in Shanghai tussentijds met 0,1 procent. Die in Hongkong won 0,4 procent. Ook elders in Aziƫ gingen de beurzen omhoog. De Nikkei in Tokio sloot 0,7 procent hoger op 26.577,27 punten. De Kospi in Seoul werd 1,5 procent hoger gezet en de Australische All Ordinaries klom 0,5 procent.