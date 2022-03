Beurzen fors omlaag door oorlog in Oekraïne en sancties

De Amsterdamse beurzen zijn donderdag weer flink gezakt door de oorlog in Oekraïne. Beleggers blijven voorzichtig door de onzekerheid over de impact van de zware sancties tegen Rusland op de wereldhandel. Sommige analisten denken dat het een kwestie van tijd is voordat het Westen sancties oplegt aan de export van Russische olie en gas.

Olie- en gasconcern Shell zakte 5,1 procent. De druk op westerse bedrijven om te stoppen met activiteiten in Rusland neemt steeds verder toe. Grote olieconcerns als ExxonMobil, BP, Shell en Equinor hebben al een vertrek uit Rusland aangekondigd. Ondertussen raken westerse sancties de Russische economie nog steeds hard. De roebel daalde fors en bereikte donderdag kort een dieptepunt waarbij voor één Amerikaanse dollar meer dan 118 roebel moest worden neergeteld.

Just Eat Takeaway sloot de rij met een min van maar liefst 11,9 procent. De maaltijdbezorger kampte met een forse verlaging van het koersdoel door Barclays. Zorgtechnologiebedrijf Philips daalde 1,4 procent na een koersdoelverlaging door JPMorgan.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 2,2 procent lager op 705,37 punten. De MidKap zakte 1,1 procent tot 991,75 punten. Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 2,5 procent.

In Frankfurt zakte Lufthansa ruim 8 procent. De Duitse luchtvaartmaatschappij wist het verlies in het tweede coronajaar aanzienlijk terug te dringen en verwacht voor dit jaar een verdere verbetering van het resultaat. Door de onzekerheid vanwege de oorlog in Oekraïne durft Lufthansa echter geen gedetailleerdere voorspellingen te doen. Branchegenoot Air France-KLM verloor 3,8 procent in Amsterdam.

In Parijs zakte het Franse autoconcern Renault 5,9 procent. Dochterbedrijf AvtoVAZ, producent van de Lada, moet de productie tijdelijk stilleggen vanwege een tekort aan elektronische componenten. Société Générale daalde 0,8 procent. De Franse bank verklaarde een blootstelling van in totaal 18 miljard euro te hebben aan Russische activiteiten.

De olieprijzen stabiliseerden na de stijging van de laatste dagen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 109,97 dollar. Brentolie daalde 0,2 procent in prijs tot 112,66 dollar per vat. De euro was 1,1052 dollar waard, tegenover 1,1108 dollar een dag eerder.