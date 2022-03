Brancheclub roept trustkantoren op banden met Russen te verbreken

Holland Quaestor (HQ), de brancheorganisatie van de trustsector, roept trustkantoren op om hun banden met rijke Russen te verbreken. Volgens voorzitter Martin Wörsdörfer gaat het namelijk om de vraag of je als trustkantoor nu nog wel zaken met Russen wil doen. “Dat is aan bedrijven zelf, ik kan het niet afdwingen. Maar ik zou zeggen: niet doen.”

Russische oligarchen kloppen de laatste jaren sowieso al steeds minder aan bij de zestien trustkantoren die Wörsdörfer vertegenwoordigt. Hoewel zijn achterban met grote spelers als Intertrust, TMF en Vistra goed is voor 80 procent van de trustomzet in Nederland, schat de HQ-voorzitter dat er hooguit nog met tien prominente Russen zaken wordt gedaan.

Ongeveer de helft van hen staat vermoedelijk nu op de sanctielijst. Wörsdörfer heeft namelijk begrepen dat er in zijn branche al zeker een handvol meldingen is gedaan naar aanleiding van de deze week tegen Rusland ingestelde sancties. “Met betrekking tot de Russen die op de sanctielijst staan is het makkelijk wat er nu moet gebeuren: alles bevriezen en melden bij de toezichthouder”, aldus de branchevoorman die tot vorig jaar in de Tweede Kamer zat namens de VVD.

Dat er überhaupt nog maar weinig Russische klanten zijn bij de trustkantoren komt omdat de verhoudingen met Rusland een aantal jaar terug al erg zijn veranderd. Ten tijde van de Russische verovering van de Krim waren er bijvoorbeeld nog honderden prominente Russen klant van een trustkantoor hier.

Wörsdörfer denkt dat de Russen die echt iets te verbergen hebben tegenwoordig eerder hun vennootschappen laten beheren door de illegale trustsector. Dat is volgens de HQ-voorzitter al langer een probleem. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk dat deze Russen naar een trustkantoor in een ander land zijn gestapt.

Wörsdörfer weet ook dat zijn sector vaak wordt geassocieerd met “schimmige belastingstructuren” en “brievenbusfirma’s”. Maar volgens hem is de situatie van een paar jaar terug niet meer te vergelijken met nu. “Wij staan onder streng toezicht”, benadrukt hij. Als niet precies duidelijk is met wie zaken wordt gedaan, dan gaan de HQ-trustkantoren volgens hem niet met iemand in zee.