Duitsland verwacht ‘grote impact’ van sancties op economie

Duitsland kan een “grote impact” op de economie verwachten van de westerse sancties tegen Rusland. Dat heeft de Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck gezegd. De grootste economie van Europa en belangrijkste handelspartner van Nederland zal de gevolgen van de oorlog in Oekraïne in het tweede kwartaal gaan voelen, terwijl het dan juist had kunnen herstellen omdat de impact van de coronapandemie afneemt.

De Verenigde Staten, de Europese Unie en andere bondgenoten hebben ingrijpende sancties opgelegd om Rusland te isoleren van het wereldwijde financiële en handelssysteem. Russische bedrijven, banken en miljardairs worden gestraft. Habeck waarschuwde ook voor de impact van de stijgende kosten van energie en de levering van bepaalde grondstoffen. Dat kan de toch al hoge inflatie extra aanjagen.

Onder meer de Duitse autogiganten Volkswagen, Daimler en BMW hebben aangekondigd dat ze hun activiteiten in Rusland opschorten. Fabrieken in andere landen liggen stil omdat de gevechten in Oekraïne de toeleveringsketen verstoren. Duitse bedrijven hebben volgens Habeck voor ongeveer 20 miljard euro in Rusland geïnvesteerd. Daarvan is ongeveer 7,4 miljard gedekt met verzekeringen.