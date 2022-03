Energiesector wil weg uit Rusland, maar wie wil belangen kopen?

Verschillende grote westerse energiebedrijven hebben aangekondigd belangen in Russische projecten van de hand te doen. Het vinden van kopers is echter nog niet zo makkelijk, voorzien experts. De meest waarschijnlijke opties zijn vanwege de sancties de belangen terugverkopen aan Russische bedrijven of projecten stopzetten.

Zo kondigde Shell aan belangen in verschillende projecten in Siberiƫ van de hand te doen. Ook 27,5 procent in het grote gasproject Sakhalin-II op het Oost-Russische eiland Sachalin wil het olie- en gasconcern afstoten. Onder meer BP, ExxonMobil, Eni en Equinor willen eveneens van belangen in Russische olie- en gasprojecten af.

Andere westerse bedrijven zullen niet snel geneigd zijn die te kopen. Dat laat een beperkte groep bedrijven over die in de projecten willen investeren, zoals bedrijven en investeerders uit China, India of het Midden-Oosten. Dat zijn landen die goede banden met Rusland onderhouden of zich afzijdig houden.

“Het wordt almaar moeilijker om dit soort bezittingen aan partijen van buiten Rusland te verkopen”, stelt Harry Clark, die bij het internationale advocatenkantoor Orrick Herrington & Sutcliffe hoofd is van de afdeling internationale handel en compliance. “Vanuit het oogpunt van de verkoper wordt het een soort opheffingsuitverkoop.”

Shell waarschuwde daar al voor. Het bedrijf heeft voor omgerekend 2,7 miljard euro aan Russische bezittingen op de balans staan, maar denkt niet dat bedrag te kunnen ophalen bij de verkoop. Shell maakte dan ook meteen bekend vermoedelijk een verlies te lijden op die transacties.