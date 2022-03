Helft werkgevers vroeg eindberekening NOW zomer 2020 nog niet aan

Iets meer dan de helft van de bedrijven die in de zomer van 2020 een beroep deed op de NOW-regeling moet de definitieve berekening nog aanvragen. De deadline is eind deze maand, waarschuwt uitvoeringsinstantie UWV, die aandacht gaat vragen voor de haast die geboden is. Zo wil de dienst ondernemers direct gaan bellen en mailen, maar komen er ook advertenties online en radioreclames.

In de periode van juni tot en met september 2020 vroegen 63.500 werkgevers een NOW-subsidie aan, waarmee ze een deel van de loonkosten van hun in totaal 1,3 miljoen werknemers vergoed kregen. Ze kregen voorschotten voor in totaal 4,3 miljard euro.

Om te bekijken of ze daadwerkelijk recht hebben op de subsidie moeten werkgevers hun definitieve omzetverlies over de periode indienen. Dan wordt berekend op welk bedrag ze echt recht hadden. Als werkgevers geen definitief omzetverlies indienen, moeten ze het ontvangen voorschot terugbetalen omdat ze dan niet kunnen bewijzen recht te hebben gehad op de NOW-subsidie.

UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps benadrukt dat het echt tijd is voor ondernemers om hier werk van te maken. “Het kost vaak toch wel wat tijd om alle informatie te verzamelen en aan te leveren.” Werkgevers die meer dan 20.000 euro aan voorschotten hebben ontvangen hebben namelijk een derdenverklaring nodig van bijvoorbeeld hun boekhouder. Bij een voorschot van meer dan 100.000 euro is een accountantsverklaring noodzakelijk.

Als dat niet lukt voor 31 maart kunnen ondernemers uitstel aanvragen bij het UWV. Ook dat moet voor de deadline gebeuren.