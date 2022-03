ING stijgt opnieuw op hoger Damrak

De Amsterdamse AEX-index is donderdag met winst aan de dag begonnen. Daarmee zette de beursgraadmeter de lijn van een dag eerder voort en werd de onzekerheid over de oorlog in Oekraïne even terzijde geschoven. ING toonde opnieuw herstel na forse verliezen begin deze week. Elders in Europa lieten de beurzen eveneens een licht positief beeld zien.

De AEX-index op Beursplein 5 stond in de eerste minuten van de sessie 0,7 procent hoger op 725,66 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 1010,25 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 0,5 procent.

Op de Amsterdamse beurs was ING opnieuw de grootste stijger bij de grote bedrijven, met een plus van 3 procent. De bank verloor eerder fors vanwege de oorlog in Oekraïne waar het zakelijke klanten heeft. Woensdag maakte ING echter bekend geen nieuwe leningen meer te verstrekken aan Russische klanten.

Chipbedrijven hielpen ook mee aan de opmars van de AEX. Besi steeg 1,5 procent, ASML kreeg er 1,4 procent bij en ASMI dikte 1,2 procent aan. Staalbedrijf ArcelorMittal steeg opnieuw (plus 2,1 procent) als gevolg van de hogere metaalprijzen door de oorlog in Oekraïne. Prosus was de hekkensluiter met een min van 1,6 procent. Het Chinese techbedrijf Tencent, waar Prosus een groot belang in heeft, verlaagt de provisie die het vraagt aan gebruikers van zijn WeChat-app.

Chemicaliëndistributeur IMCD steeg 1,2 procent. Dat bedrijf maakte bekend het Britse Evenlode over te nemen, een distributeur van ingrediënten voor de voedsel- en drankenindustrie in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Lufthansa opende de boeken en verkleinde het verlies in het tweede coronajaar aanzienlijk, van 6,7 miljard naar 2,2 miljard euro. De Duitse luchtvaartmaatschappij denkt zijn resultaat dit jaar weer verder te verbeteren. Door de onzekerheid vanwege de oorlog in Oekraïne durft Lufthansa echter geen gedetailleerdere voorspellingen te doen. Het aandeel daalde ruim 4 procent.

Rheinmetall (min 0,5 procent) denkt tot 3000 nieuwe banen te kunnen creëren door de extra investeringen van de Duitse overheid in defensie. Het bedrijf kreeg al een eerste order voor enkele duizenden nieuwe helmen.

Renault-dochter AvtoVAZ, producent van de Lada, moet de productie tijdelijk stilleggen vanwege een tekort aan elektronische componenten. Renault daalde 0,2 procent.

De olieprijzen staan opnieuw hoger. Amerikaanse WTI-olie werd 4,4 procent meer waard en kost nu 115,49 dollar voor een vat. Dat is het hoogste niveau sinds 2008. Brentolie steeg 5 procent in prijs en kost 118,62 dollar per vat. De euro was 1,1094 dollar waard tegen 1,1105 dollar eerder op de dag.