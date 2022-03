KLM start dienstverlening Zuid-Korea weer op, Japan nog onbekend

KLM gaat weer vliegen op Zuid-Korea. De maatschappij zal met ingang van 5 maart weer naar Seoul vliegen. Dat zal vanaf 7 maart een dagelijkse vlucht zijn, waarbij deze per 8 maart wordt gecombineerd met ofwel een tussenstop in Shanghai, ofwel een tussenstop in Hangzhou in China. Over het opstarten van vluchten naar Japan gaf KLM nog geen duidelijkheid. Dat wordt nog onderzocht.

KLM kan vanwege de sancties geen gebruik meer maken van het Russische luchtruim. Daarom wordt via Kazachstan gevlogen. De heenvluchten duren daardoor 1,5 uur langer. Terug neemt de reis 2 uur en 25 minuten langer in beslag.