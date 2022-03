De Amerikaanse sportkledingfabrikant Nike sluit tijdelijk al zijn winkels in Rusland. Het is daarmee het zoveelste westerse bedrijf dat activiteiten in Rusland, in ieder geval tijdelijk, staakt vanwege de invasie van Oekraïne. Eerder deze week had Nike zijn Russische webshop al gesloten.

Kledingmerken als H&M en Burberry hebben soortgelijke stappen genomen. Eerder deze week werd duidelijk dat Russen het zonder de nieuwste iPhones moeten stellen en andere Apple-producten. Het Amerikaanse technologieconcern wil ook betalingen via Apple Pay en andere digitale diensten in Rusland beperken.

Nike heeft volgens zijn website 100 winkels in Rusland. Het is daarmee een grote markt voor het Amerikaanse bedrijf. In de Verenigde Staten heeft Nike bijvoorbeeld 250 winkels en in Nederland 10.