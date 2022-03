Russisch oliebedrijf Lukoil wil einde aan oorlog

Het Russische olieconcern Lukoil heeft opgeroepen tot de onmiddellijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf, de op één na grootste olieproducent van het land, is daarmee een van de eerste grote Russische bedrijven die zich uitspreekt tegen de inval in het buurland die president Vladimir Poetin een week geleden begon.

Lukoil steunt de “onmiddellijke beëindiging van het gewapende conflict en steunt een oplossing via onderhandelingen en diplomatieke methoden”, tekende het Franse persbureau AFP op uit een statement van het bedrijf.

De site van Lukoil lag kort na het nieuws plat.

Eerder op donderdag liet Lukoil, dat in Nederland tientallen pompstations bezit, weten niet aan politiek te doen. Een woordvoerster van het bedrijf in België zei daarbij dat Lukoil niets met de invasie in Oekraïne te maken heeft.