Russisch olieconcern Lukoil: wij doen niet aan politiek

Het Russische oliebedrijf Lukoil, dat tientallen pompstations in Nederland bezit, wil geen commentaar geven op de oorlog in Oekraïne. Een woordvoerster van het concern in België zegt enkel dat Lukoil een onafhankelijk bedrijf is en niets met de Russische invasie van Oekraïne te maken heeft.

Lukoil heeft ongeveer 260 pompstations in de Benelux, waarvan bijna tachtig in Nederland. Volgens de woordvoerster hebben klanten soms wel opmerkingen over de oorlog in Oekraïne tegen personeel van benzinestations van Lukoil omdat het bedrijf Russisch is. Ze stelt dat pompstationhouders en medewerkers hen dan proberen uit te leggen dat Lukoil niet aan politiek doet. “We proberen gewoon zo goed mogelijke service te verlenen.”

Lukoil heeft ongeveer duizend werknemers in de Benelux. Lukoil is na Rosneft het grootste olieconcern van Rusland.