Werkloosheid in eurozone duikt voor het eerst onder de 7 procent

De werkloosheid in de eurozone is in januari voor het eerst ooit onder de 7 procent gedoken. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat zaten er in de eerste maand van dit jaar nog minder mensen werkloos thuis dan in december, en toen was al sprake van de laagste werkloosheid sinds de start van de metingen in 1998.

Nog maar 6,8 procent van de beroepsbevolking zat zonder werk maar was wel op zoek naar een baan, tegen 7 procent in december. Bij elkaar opgeteld tellen de eurolanden daarmee nog wel meer dan 11 miljoen werklozen.

De hoogste werkloosheidscijfers werden opgetekend in Spanje, Griekenland en Italië, terwijl Duitsland relatief weinig werklozen telde. In Nederland ging het zoals eerder al door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gemeld om 3,6 procent van de beroepsbevolking.

Volgens economen van ING is de verdere afname te danken aan het feit dat de economie van het eurogebied op stoom bleef en niet heel hard werd geraakt door de omikrongolf van het coronavirus. Daardoor bleef de roep om personeel bij bedrijven groot. In veel sectoren is de laatste tijd ook sprake van een tekort aan geschikte arbeidskrachten.

Maar de vraag is wel wat de oorlog in Oekraïne betekent voor de vooruitzichten in de komende maanden. De kenners bij ING vinden het nog te vroeg voor een voorspelling. Eurocommissaris Paolo Gentiloni, die gaat over de economie, durft al wel te zeggen dat het conflict tezamen met de bijkomende onrust en sancties richting Rusland waarschijnlijk een negatief effect zal hebben op de Europese groei.