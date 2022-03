700 miljoen euro aan Russische ING-leningen geraakt door sancties

Van al het geld dat ING heeft uitstaan in Rusland of bij Russische klanten wordt zo’n 700 miljoen euro geraakt door westerse sancties. In totaal heeft de Nederlandse bank 5,3 miljard euro aan leningen verstrekt aan Russische klanten, staat in een toelichting van ING op zijn blootstelling aan het internationaal steeds verder geïsoleerde land.

De Europese Unie, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere landen stelden onder andere sancties in tegen personen of entiteiten die betrokken zijn bij de Russische inval in Oekraïne. Vooral deze strafmaatregelen hebben enige impact op de Russische activiteiten van ING.

Daarnaast kunnen Russische klanten in problemen komen doordat de centrale bank van het land overschrijvingen in buitenlandse valuta’s aan banden heeft gelegd. De uitsluiting van zeven Russische banken van het internationale berichtensysteem SWIFT, dat snel betalingsverkeer mogelijk maakt, levert geen noemenswaardige problemen op.

Van de grote Nederlandse banken heeft ING de meeste zaken in Rusland lopen. Op het totaal aan leningen van ING maken de Russische activiteiten iets minder dan 1 procent uit. Naast de 5,3 miljard euro aan leningen aan Russische klanten noemt ING ook nog 1,5 miljard euro aan leningen aan internationale klanten met een Russische eigenaar.

ING richt zich nu op de veiligheid van werknemers in Rusland. Daarnaast heeft de bank een team samengesteld dat de risico’s in het land dagelijks in kaart brengt. Er is voor alle leningen in Rusland voor zeker 2,5 miljard euro aan zekerheden afgegeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om garantstellingen van Europese moederbedrijven, kredietverzekeringen en bezittingen die als onderpand aan ING overgaan als klanten in gebreke blijven.

In Oekraïne heeft ING 500 miljoen euro aan leningen uitstaan. Voor 200 miljoen daarvan staan moederbedrijven garant.