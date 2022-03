Banengroei VS ruim boven verwachting

De banengroei in de Verenigde Staten is in februari sterker uitgevallen dan economen hadden voorzien. Volgens de Amerikaanse overheid nam de werkgelegenheid met 678.000 arbeidsplaatsen toe. Kenners hadden in doorsnee op een aanwas met 423.000 nieuwe banen gerekend.

Het cijfer van januari werd opwaarts bijgesteld naar 481.000 nieuwe arbeidsplaatsen in ’s werelds grootste economie. De beter dan verwachte cijfers geven aan dat het economisch herstel van de coronacrisis in de VS verder doorzet. De werkloosheid daalde naar 3,8 procent, van 4 procent een maand eerder.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken. De Fed gaat naar verwachting in maart de rente verhogen om zo de hoge inflatie tegen te gaan.