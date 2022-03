Betalingsverwerkers druk met sancties tegen Rusland

Betalingsverwerkers Adyen en Buckaroo zijn druk doende met het naleven van de sancties tegen Rusland wegens de inval in Oekraïne. Bij iedere nieuwe sanctie die de Europese Unie instelt wegens de oorlog in Oekraïne moeten de fintechbedrijven nagaan of er extra maatregelen nodig zijn.

“Het speelveld beweegt verschrikkelijk snel. Als de Europese Commissie aankondigt dat er bepaalde sancties komen, is het niet zo dat wij daar vooraf over worden ingelicht”, legt een woordvoerder van Adyen uit. “In principe zijn wij een bank. Als commissievoorzitter Ursula von der Leyen zegt wat de sancties zijn, bedenken wij hoe dat technisch mogelijk wordt.”

Adyen verwerkt jaarlijks voor honderden miljarden euro’s aan betalingen en Rusland is voor het Amsterdamse bedrijf een erg kleine markt. Tot nu toe heeft Adyen drie verschillende stappen gezet als gevolg van de sancties. Alle online- en fysieke betalingen in de afvallige Oost-Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk zijn geblokkeerd. Ook blokkeert Adyen betalingsverkeer met Russische banken waartegen sancties zijn ingesteld.

Daarnaast is Adyen gestopt met het verwerken van alle betalingen in roebels. De wisselkoers van de Russische munt is zo onzeker dat het onmogelijk is te garanderen dat klanten het juiste bedrag in een andere valuta kunnen krijgen. Russen die nog buitenlandse tegoeden hebben kunnen in theorie nog wel via Adyen betalen. Maar de Russische overheid lijkt overboekingen in vreemde valuta steeds meer aan banden te leggen.

Betalingsverwerker Buckaroo, dat vooral in Nederland en België actief is, controleert dagelijks wie de zogeheten uiteindelijke begunstigde is van verkopers voor wie betalingen worden verwerkt. Dat is de persoon of entiteit die de eigenlijke bezitter is van een bedrijf. Hier en daar stuit Buckaroo op een Russische partij, maar tot nu toe is er niemand op een sanctielijst in beeld gekomen. Voor de zekerheid controleert het fintechbedrijf tot drie dagen terug alle transacties op eventuele gesanctioneerde personen. Het is namelijk nog mogelijk om tot drie dagen later een transactie te bevriezen, waardoor een betaling uiteindelijk niet aankomt.

Buckaroo heeft geen extra mensen ingezet voor de controles. Maar de teams die al controleren op de naleving van regels zijn wel meer tijd kwijt aan de sancties tegen Rusland.