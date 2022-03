Blendle gaat in beroep tegen DPG-besluit te breken met kiosk

Blendle gaat in beroep tegen de beslissing van de rechter om DPG Media toe te staan het contract met de onlinekiosk op te zeggen. Via het hoger beroep moet een verlenging van het contract afgedwongen worden, in ieder geval tot het moment dat uit een bodemprocedure duidelijk wordt of het mediabedrijf het contract wel had mogen opzeggen. Mogelijk dus nog langer, aldus Blendle.

De titels van DPG, zoals de Volkskrant, AD en Het Parool zijn een belangrijk fundament onder de dienstverlening van Blendle. Juist de dominante positie die het mediabedrijf heeft, is volgens de kiosk reden dat niet zomaar uit het samenwerkingsverband kan worden gestapt. Blendle-topman Willem Lems gaf eerder al aan dat de beslissing van DPG Media grote impact heeft op Blendle en dat er een gat wordt geslagen in het aanbod van de kiosk. Dat gebeurt op het moment dat Blendle net voor het eerst een bescheiden winst wist te boeken.

Lems legt uit dat het bedrijf er alles aan zal doen om te kunnen blijven bestaan. Zonder de berichten van DPG-titels is de kiosk afhankelijk van berichten van buitenlandse media zoals The New York Times of The Economist die ook in de kiosk te vinden zijn. Artikelen van die media worden nu ook al mondjesmaat vertaald. Mogelijk dat die dienst wordt uitgebreid om het verlies van de DPG-titels te compenseren. Voor binnenlands nieuws zou Blendle ook naar nieuwe partners kunnen zoeken zoals het ANP of de NOS, aldus Lems.