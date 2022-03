Cryptomunt soms redding voor gewone Rus, waarschuwt Coinbase-baas

Voor veel Russen zijn cryptomunten de enige overgebleven mogelijkheid om te ontsnappen aan de vrije val van de roebel. Met die waarschuwing komt de topman van Coinbase, de grootste Amerikaanse beurs voor cryptomunten. Topbestuurder Brian Armstrong legt de oproep om Russen te weren van het handelsplatform voor digitale munten als de bitcoin of ether dan ook naast zich neer.

“Sommige gewone Russen gebruiken crypto’s als reddingsboei nu hun eigen munt is ingestort. Veel van hen zijn waarschijnlijk tegen de dingen die hun land doet, en een verbod zou hen ook pijn doen”, motiveert Armstrong zijn keuze. Mochten er Amerikaanse sancties komen tegen alle handel door Russen in cryptomunten, dan zal Coinbase daar wel gehoor aan geven.

Coinbase maakt wel werk van sancties tegen individuele Russen. Het platform blokkeert ip-adressen van apparaten die mogelijk van personen op de zwarte lijst staan. Maar de Oekraïense vicepremier Michailo Fedorov pleitte onlangs voor een totaalverbod op handel in cryptomunten door Russische gebruikers.

De Europese Unie en G7 spraken eerder hun zorgen uit over de mogelijkheden van Russen op de sanctielijst om strafmaatregelen via cryptomunten te omzeilen, omdat op de via blockchain verhandelde munten geen centraal toezicht is. Maar Armstrong brengt daar tegen in dat binnen een blockchain iedere transactie door alle aparte onderdelen van het netwerk wordt bijgehouden. Daardoor zouden de bewegingen van cryptomunten juist beter te volgen zijn dan bijvoorbeeld transacties met goud.