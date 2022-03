Duitse export gedaald, klap door oorlog Oekraïne moet nog komen

De export van Duitsland is in januari gedaald, terwijl economen juist op een stijging hadden gerekend. Mogelijk hebben de wereldwijde problemen in de logistieke ketens de uitvoer van de grootste economie van Europa geraakt. De export van Duitsland zal waarschijnlijk ook rake klappen krijgen door de oorlog in Oekraïne, omdat Rusland een belangrijke afzetmarkt is en steeds meer Duitse bedrijven hun Russische verkopen stopzetten.

Volgens het federale statistiek Destatis zakte de uitvoer met 2,8 procent in vergelijking met december, toen die nog met 1,2 procent toenam. Economen hadden in doorsnee op een stijging met 1 procent gerekend. De export naar landen in de Europese Unie ging met bijna 10 procent omlaag. Naar de rest van de wereld werd wel meer uitgevoerd. De Duitse import kromp met 4,2 procent.

Destatis meldde dat de export naar Rusland in januari een waarde had van 2,6 miljard euro. In dat cijfer is de impact van de westerse sancties tegen Moskou over de invasie van Oekraïne nog niet te zien. Grote Duitse bedrijven als Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW en Daimler Truck hebben de verkoop in Rusland gestopt. De Duitse overheid heeft al gewaarschuwd dat er een grote impact zal komen op de economie door de sancties tegen Rusland.