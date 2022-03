Euro naar laagste niveau in jaren ten opzichte van dollar

De euro is verder weggezakt ten opzichte van de dollar. Rond 10.00 uur was een euro 1,1010 dollar waard en dat is het laagste niveau sinds mei 2020. De daling volgde vrijdag op berichten over gevechten rond de kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne.

De euro is de afgelopen dagen flink in waarde gedaald. Door de Russische inval in Oekraïne en de daaropvolgende westerse sancties worden de groeiverwachtingen van de Europese economieën waarschijnlijk verlaagd. De verwachting is dat de energieprijzen verder zullen stijgen en dat dit ook de inflatie verder zal aanwakkeren.

De euro bereikte zijn laagste niveau ten opzichte van de veilig geachte Zwitserse frank sinds januari 2015. Ten opzichte van het Britse pond staat de euro op het laagste niveau sinds juli 2016.