Europese beurzen verliezen fors na aanval op kerncentrale

De Europese aandelenbeurzen toonden vrijdag forse verliezen door zorgen over het oorlogsgeweld in Oekraïne. Beleggers schrokken erg van de Russische aanval op de kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne waarbij brand uitbrak. De brand in de grootste kerncentrale van Europa is geblust en de stralingsniveaus zouden normaal zijn, maar Russische troepen hebben de centrale in handen.

De AEX-index op de beurs in Amsterdam kelderde met 4,8 procent tot 671,73 punten. Daarmee werd flink afstand genomen van de 700-puntengrens. Op de dag van de Russische invasie in Oekraïne, vorige week donderdag, dook de hoofdindex tussentijds al een fractie onder de 700 punten. De laatste keer dat de graadmeter onder de 700 punten sloot was op 19 mei 2021. In november stond de AEX nog op een record van bijna 830 punten.

De MidKap raakte verder 4,7 procent kwijt tot 943,91 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden daarnaast tot 5 procent in, terwijl de prijzen van tal van grondstoffen en ook olie en gas juist flink opliepen.

Voor een vat Amerikaanse olie tellen handelaren inmiddels 111,62 dollar neer, wat neerkomt op een dagstijging van 3,7 procent. Brent, de maatstaf voor olie uit bijvoorbeeld het Midden-Oosten en de Noordzee, werd voor 3,5 procent meer verhandeld op 114,40 dollar.

ING behoorde tot de sterkste dalers in de AEX met een verlies van dik bijna 10 procent. De bank verklaarde 5,3 miljard euro aan leningen te hebben verstrekt aan Russische klanten en nog eens 1,5 miljard euro aan internationale klanten met een Russische eigenaar. Van al dat geld wordt zo’n 700 miljoen euro geraakt door westerse sancties. Ook andere banken moesten het flink ontgelden. De Franse bank Société Générale en de Italiaanse bank UniCredit, die ook veel activiteiten in Rusland hebben, zakten elders in Europa tot afgerond 15 procent.

Verlichtingsbedrijf Signify deed het nog slechter dan ING en was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak met een min van bijna 11 procent. Ook zwaargewicht Shell (min 4,7 procent) kreeg een flinke tik. Het olie- en gasconcern profiteerde eerder deze week juist nog van de sterk gestegen prijzen van olie en gas. Supermarktconcern AholdDelhaize was de enige stijger in de AEX met een plus van 0,8 procent.

De euro was 1,0911 dollar waard, tegenover 1,1052 dollar een dag eerder.