Hogere energieprijs raakt ook resultaten Gasunie

De hogere energieprijzen raken ook het resultaat van gasnetbeheerder Gasunie. De onderneming zag alleen al de energiekosten van gastransport met 110 miljoen euro stijgen ten opzichte van een jaar eerder, zo meldt Gasunie in zijn jaarverslag. Daarnaast had het bedrijf in 2020 nog een boekhoudkundige meevaller, die het afgelopen jaar niet had. Alles bij elkaar viel het resultaat over 2021 bijna de helft lager uit.

Gasunie sloot het jaar af met een bedrag onder de streep van 311 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 600 miljoen euro. De opbrengsten lagen met krap 1,4 miljard euro nagenoeg gelijk aan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat viel met 415 miljoen euro ruim twee keer lager uit dan in 2020. Hier speelt het wegvallen van de boekhoudkundige meevaller van 444 miljoen euro een bepalende rol, aldus het bedrijf.

Gasunie betaalt de Staat standaard 70 procent van het resultaat uit als dividend. Door de lagere winst is het bedrag dat naar Den Haag wordt overgemaakt dus ook minder. Volgens Gasunie lag het resultaat van afgelopen jaar meer in lijn met de resultaten van de voorgaande jaren. Zo was de winst in 2019 412 miljoen euro. Een jaar eerder ging het om 325 miljoen euro.