Koersdruk op Damrak na aanval op Oekraïense kerncentrale

De aandelenkoersen in Amsterdam blijven vrijdag onder druk staan na de forse verliesbeurt een dag eerder. De Russische aanval op de kerncentrale Zaporizja in Oekraïne, waarbij brand uitbrak, zorgt voor onrust op de markten. De brand in de grootste kerncentrale van Europa is volgens de lokale autoriteiten inmiddels geblust en de stralingsniveaus zouden normaal zijn. Wel hebben Russische troepen de controle overgenomen.

De Amerikaanse president Joe Biden en Britse premier Boris Johnson riepen de Russische troepen op tot een staakt-het-vuren rondom Zaporizja. De regeringsleiders belden met de Oekraïense president Volodimir Zelenski, die de Russen “nucleaire terreur” en “een herhaling van Tsjernobyl” verweet. De NAVO-landen overleggen vrijdag over de oorlog in Oekraïne.

Naast de aanhoudende bezorgdheid over de oorlog in Oekraïne en de impact van de zware sancties tegen Rusland gaat de aandacht uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

De AEX-index op koerst af op een openingsverlies van dik 1 procent. Ook de andere Europese beurzen lijken in het rood te openen. In Azië lieten aandelenmarkten vrijdag flinke verliezen zien. De Nikkei in Tokio sloot 2,2 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds 2,7 procent.

De beurs in Moskou is de hele week al gesloten. De aandelen van Russische bedrijven die in Londen zijn genoteerd kelderden deze week meer dan 90 procent in waarde voordat de handel in deze aandelen op de Londense markt donderdag werd opgeschort. Europese bedrijven met belangen in Rusland zagen deze week meer dan 90 miljard euro aan beurswaarde verdampen.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar Universal Music Group (UMG). Het label achter sterren als Taylor Swift en Billie Eilish bracht voor het eerst als beursgenoteerd bedrijf zijn jaarcijfers naar buiten. Het concern profiteerde van de toegenomen verkoop van abonnementen op het streamen van muziek en zag de omzet stijgen.

Ook Accell opende de boeken. De fabrikant van fietsenmerken als Batavus en Sparta, die wordt voor 1,6 miljard euro wordt overgenomen door een groep investeerders onder leiding van KKR, zag de omzet en winst stijgen in 2021.

De olieprijzen veerden weer op na de kleine daling een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent duurder op 109,29 dollar. Brentolie klom 1,1 procent in prijs tot 111,70 dollar per vat. De euro was 1,1014 dollar waard, tegenover 1,1052 dollar een dag eerder.