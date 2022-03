Oliebedrijven op Wall Street profiteren van oplopende olieprijzen

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen het weekend ingegaan. Door de oorlog in Oekraïne, waar onder meer een aanval op een kerncentrale plaatsvond, stond het sentiment van beleggers wederom onder druk. Maar de minnen op Wall Street waren bij lange na niet zo fors als de verliezen op de Europese beurzen. Oliebedrijven profiteerden daarbij van de flink oplopende olieprijzen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 33.614,80 punten. De brede S&P 500 verloor 0,8 procent tot 4328,87 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 1,7 procent in op 13.313,44 punten. Eerder op de dag waren er bij de belangrijkste beurzen in Europa nog minnen te zien tot wel 5 procent.

De olieprijzen stegen vrijdag wederom erg hard nu de Amerikaanse overheid overweegt om de import van Russische olie en olieproducten in de ban te doen. Dat laatste kunnen de Verenigde Staten waarschijnlijk betrekkelijk makkelijk doen omdat ze zelf veel olie produceren en relatief weinig gebruikmaken van olie uit Rusland. Maar daardoor zou het aanbod in de markt wel beperkter worden.

Een vat Amerikaanse olie werd door de onrust over de mogelijke ban bijna 7 procent duurder op 115,12 dollar. Brent, de maatstaf voor olie uit bijvoorbeeld het Midden-Oosten en de Noordzee, werd eveneens voor zo’n 7 procent meer verhandeld op 117,98 dollar per vat. Grote bedrijven uit de oliesector als Chevron en ExxonMobil wonnen tot bijna 4 procent. Occidental Petroleum werd zelfs bijna 18 procent meer waard.

Airbnb en Booking Holdings verloren elk juist bijna 6 procent. De ondernemingen schorten voorlopig alle activiteiten in Rusland en Belarus op. De lijst met bedrijven die Rusland op de een of andere manier voorlopig boycotten wordt zo almaar groter.

Daarentegen werd Facebook door de Russische autoriteiten zelf op zwart gezet. De Russische toezichthouder voor de media kwam tot die beslissing omdat Facebook zelf bepaalde Russische media tegenhoudt in Europese landen. Moederbedrijf Meta Platforms zakte meer dan 1 procent. Twitter dat volgens het Russische persbureau Tass eveneens wordt beperkt eindigde 0,3 procent lager.

Tesla leverde verder 0,1 procent in. De fabrikant van elektrische auto’s heeft eindelijk een voorwaardelijke goedkeuring binnen om de productie te gaan opstarten in zijn Duitse fabriek. Tesla moet nog wel aantonen dat het aan een aantal voorwaarden voldoet op het gebied van onder meer het beheersen van luchtverontreiniging.

De euro was 1,0932 dollar waard, tegenover 1,0911 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.