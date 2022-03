Reuters: EU wil invloed Rusland bij IMF beperken

Ambtenaren van de Europese Unie onderzoeken hoe de invloed van Rusland bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kan worden beperkt. Ze bekijken ook of ze het land, dat vorige week Oekraïne is binnengevallen, de toegang tot financiering van het IMF kunnen ontzeggen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Het zou onderdeel kunnen worden van een nieuw sanctiepakket om de druk op de Russische economie verder op te voeren. Er zijn Rusland door het Westen al zware sancties opgelegd na de invasie.

De Verenigde Staten en de EU maken zich nu zorgen dat Moskou nog toegang zou hebben hebben tot 17 miljard dollar (15,5 miljard euro) aan IMF-reserves. Die ontving het land vorig jaar om de coronapandemie te bestrijden.

Het IMF is een VN-organisatie die onder meer helpt bij het bestrijden van economische crises. Een van de opties die ook wordt overwogen is om Rusland helemaal uit het IMF te verwijderen maar dat lijkt onwaarschijnlijk omdat daar ook steun voor nodig is van landen als China. Het zou daarnaast ook wettelijk niet mogelijk zijn omdat er bewijs nodig zou zijn dat Rusland een IMF-overeenkomst heeft geschonden.