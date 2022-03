Rusland vraagt kunstmestproducenten om te stoppen met export

Rusland dringt er bij de producenten van kunstmest in het land op aan om de export stop te zetten, komt naar voren uit een verklaring van de Russische overheid. Daardoor dreigen de al flink opgelopen wereldwijde kunstmestprijzen nog verder toe te nemen.

Rusland, dat te maken krijgt met toenemende internationale sancties sinds het Oekraïne is binnengevallen, staat bekend als een grote exporteur van kunstmest. Aardgas, waar Rusland ook erg groot in is, is daarbij een belangrijk bestanddeel van veel kunstmest.

Stopzetting van de export uit Rusland zou er volgens kenners toe kunnen leiden dat boeren over de hele wereld nog meer voor hun kunstmest moeten gaan betalen. Dat zou de prijzen van etenswaren in de supermarkt waarschijnlijk ook verder kunnen aanjagen. Door onder meer logistieke problemen, heffingen en sancties zijn de prijzen van veel soorten kunstmest de afgelopen dagen al flink toegenomen.