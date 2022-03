Tankstations presenteren automobilist weer hogere rekening

Automobilisten zien zich vrijdag opnieuw geconfronteerd met hogere literprijzen voor benzine, diesel en lpg. Nu olie door het oorlogsgeweld in Oekraïne veel duurder is geworden, stijgen ook de adviesprijzen die oliemaatschappijen doorgeven aan pompstationhouders. Volgens een voorlopige schatting van consumentencollectie UnitedConsumers stijgt de gemiddelde adviesprijs in Nederland met 4 cent per liter, volgens oprichter Paul van Selms een “ongekende stijging”.

Voor een liter Euro95 moet daarmee ruim 2,30 euro betaald worden. Ook diesel wordt rap duurder. De gemiddelde adviesprijs voor deze brandstof doorbreekt naar verwachting ook de de grens van 2 euro per liter.

In de praktijk betalen automobilisten de adviesprijzen alleen langs de snelweg. Op andere locaties geven tankstations vaak kortingen, hoewel tanken onder de 2 euro per liter benzine amper nog mogelijk is.

De prijzen voor olie en ook gas zijn hard gestegen door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Handelaren vrezen voor verstoringen van de toevoer van die brandstoffen uit Rusland, dat rijk is aan aardgas en olie. Westerse landen hebben nog geen sancties ingesteld tegen de daadwerkelijke import van Russische olie. Wel willen bijvoorbeeld de Verenigde Staten de verkoop van bepaalde technologie aan de Russische olie- en gasindustrie verbieden om de status van het land als energiegrootmacht te verzwakken.

UnitedConsumers wijst er overigens op dat de Nederlandse benzineprijs voor een groot deel uit belastingen bestaat. Uitbaters van Nederlandse tankstations in de grensstreek kunnen daardoor steeds minder goed concurreren met pompstations over de grens, klaagde branchevereniging BETA onlangs.