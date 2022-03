Tesla mag productie gaan opstarten in Duitse fabriek

Tesla heeft voorwaardelijke goedkeuring om de productie te gaan opstarten in zijn Duitse fabriek. Dat hebben de autoriteiten van de deelstaat Brandenburg vrijdag bekendgemaakt in Potsdam. Het bedrijf moet nog wel aantonen dat het aan een aantal voorwaarden voldoet op het gebied van onder meer het beheersen van luchtverontreiniging. De verwachting is dat dit proces ongeveer twee weken in beslag zal nemen.

In de fabriek bij Berlijn verwacht Tesla een half miljoen elektrische auto’s per jaar te kunnen bouwen. Het bedrijf van topman Elon Musk wil zo de Duitse autoconcerns Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz op hun eigen terrein uitdagen. Die Europese rivalen breiden hun eigen aanbod van elektrische voertuigen flink uit.

Tesla begon in 2019 al met de bouw van de assemblagefabriek, nadat het bedrijf een voorlopige goedkeuring had gekregen. Eigenlijk zou de productie vorig jaar al opgestart moeten zijn. Lokale autoriteiten namen echter hun tijd met het evalueren van de milieueffecten van de fabriek, waarbij er vooral zorgen waren over het waterverbruik.