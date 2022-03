China mikt op economische groei van 5,5 procent, laagste in jaren

De Chinese regering heeft een economische groei van 5,5 procent van het bruto nationaal product als doel voor 2022 gezet. Het gaat om het laagste percentage in meer dan dertig jaar tijd.

Premier Li Keqiang maakte de doelstelling bekend in een toespraak tijdens de opening van een jaarlijkse sessie van het Nationaal Volkscongres, het Chinese parlement. Net als andere landen is China onder meer getroffen door de coronapandemie, een crisis op de huizenmarkt en onzekerheden als gevolg van de oorlog in Oekra├»ne. “Ons land zal voor meer uitdagingen komen te staan en we moeten ze blijven overwinnen”, zei Li.

Volgens de premier is de conservatieve doelstelling gebaseerd op de huidige noodzaak voor stabiele werkgelegenheid, primaire levensbehoeften en “ter bescherming tegen risico’s”. “Economische stabiliteit moet een topprioriteit zijn”, aldus de premier.

De laatste keer dat de Chinese regering op een economische groei van minder dan 6 procent mikte was in 1991. In 2020 werd geen doelstelling gezet, omdat de Chinese economie als gevolg van de coronapandemie nog maar 2,2 procent groeide. Afgelopen jaar groeide de economie met 8,1 procent.