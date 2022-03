IMF besluit volgende week over financiële steun Oekraïne

Het Internationaal Monetair Fonds verwacht volgende week een positief besluit te kunnen nemen over financiële noodhulp voor Oekraïne. De regering in Kiev heeft in eerste instantie 1,4 miljard dollar (1,28 miljard euro) gevraagd. Het bestuur van het IMF buigt zich dan eveneens over steun aan buurland Moldavië.

Het IMF verklaarde zaterdag dat de oorlog in Oekraïne de energie- en graanprijzen omhoogjaagt, terwijl het aantal mensen dat het geweld is ontvlucht het miljoen inmiddels ruimschoots heeft overschreden. Een en ander heeft bovendien geleid tot zware sancties tegen Rusland.

“De situatie is zeer veranderlijk en de vooruitzichten zijn buitengewoon onzeker. De economische consequenties zijn nu al heel ernstig”, zei IMF-directeur Kristalina Georgieva zaterdag na een bestuursvergadering. Ze voegde er nog aan toe dat aanhoudend oorlogsgeweld in Oekraïne en alle maatregelen die worden genomen ook grote gevolgen zullen hebben voor de wereldeconomie.